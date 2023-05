Dopo le due vittorie consecutive contro Roma e Torino, l'Atalanta cerca la continuità in casa contro lo Spezia. Mister Gasperini potrebbe pensare, nonostante il diverso modo di giocare degli avversari, di riproporre in campo i quattro centrocampisti/incursori che hanno scardinato le linee giallorosse e granata.



De Roon ed Ederson quindi più arretrati in mezzo al campo e Pasalic e Koopmeiners dietro l'unica punta Zapata, appena ritrovato nella forma, nel morale e nella fame sotto porta.