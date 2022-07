Il nuovo ds del Bologna Giovanni Sartori continua a guardare tra le mura della sua vecchia casa, l'Atalanta. Oltre a convincere Josip Ilicic, sta pensando infatti anche a un altro attaccante per completare l’organico dopo che è sfumato Lucca.



Sartori potrebbe portare con sé a Bologna l'olandese Sam Lammers, nel mirino anche della Salernitana, che andrebbe a riempire la casella di vice-Arnautovic. Nonostante la buona prova in amichevole, Lammers non rientra nei piani di mister Gasperini.