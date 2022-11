Mercoledì alle 18.30 l'Atalanta sarà impegnata al Via del Mare contro il Lecce, a caccia dell'ennesima vittoria in trasferta dopo il pit-stop casalingo contro il Napoli. Domani è già vigilia e tempo di lista dei convocati, ma a questa gara importante mancheranno, oltre a Palomino, gli infortunati Zappacosta e Muriel: per loro si auspica un rientro il 4 gennaio 2023, per la ripresa di campionato a La Spezia.