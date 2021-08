L'Atalanta non vuole privarsi di Sam Lammers ed è disposta a cederlo sono il prestito. Ma la domanda vera è: a chi? Genoa, Verona o Cagliari? L'Hellas sembra la strada giusta, la stessa intrapresa dal difensore Bosko Sutalo che, secondo L’Arena, arriverà presto alla corte di Tony D’Amico.



Il difensore croato classe 2000, 14 presenze in una stagione e mezza alla Dea, andrà a Verona con la formula del diritto di riscatto. Per l’attaccante olandese del ’97, 17 spezzoni e 2 gol in nerazzurro, dettagli da definire tra le due società.