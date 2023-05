Non finiscono i guai per l'Atalanta: oltre alla sconfitta al 93' subita contro la Salernitana, nella gara all'Archi perde altri tre uomini in una panchina ormai finita.



Risentimento muscolare al flessore sinistro per Soppy, contusione al collo del piede destro per Djimsiti, e ferita lacero-contusa su palpebra sinistra per Toloi. Per la sfida al Verona, dove è squalificata anche la Nord, è allarme rosso.