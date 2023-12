Pressoché in concomitanza con la riapertura del mercato nella sua finestra invernale, l’Atalanta si appresta a regalare a Gian Piero Gasperini un colpo per rinforzare un reparto difensivo particolarmente colpito dagli infortuni (Toloi, Palomino e ultimo in ordine di tempo Scalvini) nelle ultime settimane. E’ infatti in via di perfezionamento l’accordo con l’Hellas Verona per il centrale classe ‘99 Isak Hien, obiettivo perseguito anche durante la scorsa estate e ora finalmente in dirittura d’arrivo, complice la delicata situazione finanziaria del club scaligero.



Secondo quanto appreso da calciomercato.com, per il giocatore svedese l’Atalanta investirà 8 milioni di euro più bonus e l’ok definitivo è atteso già con l’arrivo della prossima settimana. Hien potrebbe svolgere già domani le visite mediche di rito prima di mettersi a disposizione di Gasperini e firmare un contratto fino a giugno 2028. Arrivato a Verona nell’estate del 2022 dal Djurgarden, Hien ha collezionato in gialloblù 43 partite, di cui 42 in Serie A.