Gli addetti ai lavori lo considerano il miglior centrocampista della Super League svizzera. Parliamo di Ardon Jashari, ventenne del Lucerna per il quale mesi fa si era mosso in maniera concreta il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da diversi media, sul talento elvetico sono piombati con decisione altri due club di Serie A: Lazio e Atalanta. Classe 2002 di piede mancino, Jashari ha fatto parte della Nazionale svizzera che ha partecipato al Mondiale in Qatar. Autore di 1 gol e 4 assist nella stagione in corso, su di lui anche club stranieri, ma il cub capitolino e la Dea fanno sul serio. I biancocelesti hanno già cominciato a parlare di cifre. Solo 8 milioni di euro servirebbero per il sì del Lucerna, al quale il ragazzo è legato da un contratto fino a giugno 2026.