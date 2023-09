Due gol e due assist in sei partite, zero gol e un assist in una stagione. Sta tutta qui la differenza tra il Charles De Ketelaere che abbiamo visto lo scorso anno al Milan e quello, completamente diverso, che siamo apprezzando in questo inizio di stagione con l'Atalanta. Un cambio profondo, di ambiente e di mentalità, che ha portato il belga a diventare finalmente decisivo dopo mesi molto deludenti in rossonero. Grazie al lavoro di Gian Piero Gasperini e grazie, anche, alla sua scelta: per De Ketelaere, infatti, la scorsa estate si erano mossi club da mezza Europa. Ajax, Fulham, Wolfsburg e Real Sociedad sono solo alcune delle società che avevano chiesto informazioni al Milan per il classe 2001, per cui la Dea ha pagato tre milioni per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 23, 4 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.