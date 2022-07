Finalmente è stato definito il giorno in cui saranno effettuate le controanalisi, nuovi test per verificare l’effettività positività al clostebol metabolita del difensore dell’Atalanta José Luis Palomino.



Come scrive La Gazzetta dello Sport, è il 9 agosto la data in cui saranno effettuale le controanalisi di Palomino, sospeso in via cautelare dal Tribunale nazionale antidoping: i suoi legali definiranno la strategia difensiva in base a presenza e quantità di sostanza proibita riscontrata.