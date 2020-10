L’Atalanta ha consegnato la lista UEFA in vista della prossima Champions League. C’è Josip Ilicic, non Bosko Sutalo, escluso da Gian Piero Gasperini nonostante l’infortunio di Mattia Caldara che starà fuori circa 2/3 mesi per la lesione al tendine rotuleo sinistro. Questo l’elenco completo dei convocati dell’Atalanta per la massima competizione europea:









Portieri: Gollini, Carnesecchi, Sportiello, Rossi;



Difensori: Toloi, Caldara, Palomino, Romero, Djimsiti, Hateboer, Gosens, Piccini, Depaoli, Mojica;



Centrocampisti: Freuler, de Roon, Pasalic, Pessina, Malinovskyi, Gomez, Ilicic;



Attaccanti: Zapata, Muriel, Miranchuk, Lammers.