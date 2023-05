L'Empoli è praticamente salvo e può già iniziare a programmare la prossima stagione in Serie A. Il direttore sportivo Accardi è nel mirino del Napoli per il dopo Giuntoli, destinato alla Juventus. Il presidente Corsi è pronto a cautelarsi col rientro di Carli da Cagliari.



In panchina sarà confermato l'allenatore Paolo Zanetti. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante Cambiaghi tornerà all'Atalanta per fine prestito.