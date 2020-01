Sono andati praticamente 'a ruba' i biglietti del Settore ospiti messi in vendita libera (il 10% del totale disponibile) per assistere alla partita Valencia-Atalanta. La disponibilità del settore riservata ai tifosi nerazzurri (2377 in totale) è stata suddivisa in: 90 % con il pacchetto trasferta comprensiva di viaggio, 10% solo tagliando.



Un'altra pagina di storia atalantina è pronta per essere scritta, l'aria di Champions League comincia ad avvicinarsi nuovamente verso Bergamo.