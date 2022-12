Più che un giocatore è un tuttofare: Matheus Reis, ventisettenne brasiliano dello Sporting Lisbona, è il profilo giusto per l'Atalanta grazie alla sua duttilità. Può giocare sulla fascia sinistra, come esterno d'attacco, come terzino ma anche come centrale di difesa.



Nonostante la clausola da 40 milioni, potrebbe arrivare a Bergamo già a gennaio per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Dopo il no di Borna Sosa, è lui il candidato numero uno.