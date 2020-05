L’ex difensore dell’Atalanta Michele Ferri, 32 presenze con la maglia numero 32 nerazzurra, ha svelato alcuni retroscena di mercato e delle sue esperienze tra Milano, Cagliari e Bergamo: “A Bergamo Cristiano Doni è stato il mio sponsor, mi aveva dato una mano a venire all’Atalanta e gli sarò per sempre grato”.



ARRIVO A BERGAMO IN PROVA- “Venivo da un periodo della mia carriera dove c’erano stati passaggi e scelte un po’ sbagliate, ma non è stato un vero periodo di prova, dovevamo solo trovare un accordo economico. Il momento più brutto? Quando non mi hanno riconfermato dopo tre stagioni”.



CASO ALLEGRI- “Il calcio vive di momenti e coincidenze, Allegri a Cagliari nel suo primo anno, dopo 5 partite e 5 sconfitte, si parlava di esonero, poi Cellino gli diede fiducia, ma se Ballardini non fosse stato preso da Zamparini forse Cellino l’avrebbe riportato a Cagliari e Allegri non avrebbe fatto quello che ha fatto".



SI’ ALLA RIPRESA- “Io sono dell’idea che prima si inizia e meglio è, se c’è la possibilità di poter iniziare anche domani io penso che sia giusto farlo, ma decideranno scienziati e medici”.



DEA COME LA ROMA- “In Champions l’Atalanta non ha nulla da perdere, mi ricorda un po’ la Roma di due anni fa, sottovalutata ma arrivata fino in fondo, spero faccia il percorso della Roma”.



TIFO MILAN- “Fin da quando ero piccolino mio papà mi ha inculcato di essere tifoso del Milan, ho fatto poi anche dieci anni nelle giovanili del Milan e ho sempre tifato Milan”.



CORONAVIRUS- “Abito a 60 km da Bergamo e a gennaio con mio figlio siamo saliti a Selvino a fare un torneo e c’era stata una perdita di un bambino per la meningite, c’era un po’ di allarme, dopo il torneo i bambini si sono ammalati un po’ tutti, ma penso per malattie di stagione (…). Forse si potevano gestire le cose meglio e non far giocare Atalanta-Valencia in Champions, ma è facile parlare dopo”.