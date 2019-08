L'Atalanta si prepara a chiudere un altro colpo per rinforzare la rosa a disposizione di Giampiero Gasperini. Si tratta di Diego Laxalt, esterno uruguaiano di proprietà del Milan che, di conseguenza, è pronto a sbloccare grazie all'uscita dell'esterno anche il proprio mercato.



INCONTRO POSITIVO - Questa mattina a Zingonia si è tenuto un importante incontro con l'agente del giocatore, Ariel Krasouski. Un summit iniziato verso le 10.30 e durato circa un'ora che è servito a definire la posizione del giocatore con il club bergamasco. Positive le sensazioni, ma ora l'entourage di Laxalt dovrà trovare l'accordo definitivo anche con il Milan ed è atteso nelle prossime ore nella sede rossonera.



LE CIFRE - Già nella serata di ieri i due club avevano trovato un principio di intesa sulla formula dell'operazione. Mancano ancora i dettagli finali, ma l'Atalanta ha offerto un prestito con diritto di riscatto a 11/12 milioni, ma che si può trasformare in obbligo in base al raggiungimento di determinati obiettivi. Il Milan è andato incontro alla società bergamasca abbassando le proprie pretese iniziali di una valutazione di 15 milioni e ora, con l'arrivo dell'agente di Laxalt in sede, potrebbe arrivare anche la fumata bianca definitiva.