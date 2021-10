L'esterno sinistro dell'Atalanta Robin Gosens è diventato papà per la prima volta: è nato il figlio Levi, ora cittadino di Bergamo e primo tifoso atalantino. 'Benvenuto' ha scritto il numero 8 nerazzurro su Instagram a corredo di una foto che ritrae la mano del figlio racchiusa nella sua.



Un tenero scatto che ha già raccolto migliaia di like e congratulazioni, tra cui quella di Atalanta che ha fatto gli auguri a lui e alla compagna Rabea. I due mesi di stop per ​ la lesione importante al bicipite femorale della coscia destra ora Gosens li potrà trascorrere tra glia affetti della sua dolce metà e del primogenito Levi.