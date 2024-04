Atalanta-Fiorentina, tensione tra panchina la viola e i tifosi orobici: espulso il vice di Italiano

Il gol di Scamacca, di pregevole fattura, porta avanti l'Atalanta nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Un episodio che tuttavia contribuisce a scaldare gli animi nella zona della panchina della Fiorentina, dove l'arbitro è costretto a intervenire espellendo un componente della panchina viola.



FACCIA A FACCIA CON I TIFOSI - Subito dopo il gol del 2-1 si accende la rabbia della panchina della Fiorentina, non tanto per quanto accaduto in campo, quanto per il comportamento dei tifosi di casa. I supporter bergamaschi, infatti, si sono avvicinati alla panchina della viola, per infastidire i giocatori. Repentina la reazione di Biraghi, a cui si unisce anche Belotti, inquadrato nel discutere con i tifosi protagonisti dell'episodio. Nel marasma, La Penna mostra anche il cartellino rosso al vice di Vicenzo Italiano, Daniel Niccolini, presumibilmente colpevole di aver usato qualche parola di troppo.