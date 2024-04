Atalanta-Fiorentina, tensione tra panchina viola e tifosi orobici: espulso il vice di Italiano

un' ora fa



Il gol di Scamacca, di pregevole fattura, porta avanti l'Atalanta nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Un episodio che tuttavia contribuisce a scaldare gli animi nella zona della panchina della Fiorentina, dove l'arbitro è costretto a intervenire espellendo un componente della panchina viola.



FACCIA A FACCIA CON I TIFOSI - Subito dopo il gol del 2-1 si accende la rabbia della panchina della Fiorentina, non tanto per quanto accaduto in campo, quanto per il comportamento dei tifosi di casa. I supporter bergamaschi, infatti, si sono avvicinati alla panchina della viola, per infastidire i giocatori. Repentina la reazione di Biraghi, a cui si unisce anche Belotti, inquadrato nel discutere con i tifosi protagonisti dell'episodio. Nel marasma, La Penna mostra anche il cartellino rosso al vice di Vicenzo Italiano, Daniel Niccolini, presumibilmente colpevole di aver usato qualche parola di troppo.