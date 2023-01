L'esterno destro dell'Atalanta Nadir Zortea è uno dei sacrificabili sul mercato invernale. Inizialmente si pensava a una sua partenza imminente a gennaio, ma con l'infortunio di Zappacosta, che starà fuori fino a fine mese, il nerazzurro è stato momentaneamente congelato.



La Salernitana, il Lecce e anche il Torino avevano iniziato la trattativa con la società orobica per un prestito secco, ma i Percassi stanno prendendo tempo perché preferirebbero monetizzare. Il prezzo è fissato: 10 milioni di euro il valore del cartellino dell'esterno che all'Atalanta gioca solo spezzoni ma è reduce da un gol ai danni della sua ex Salernitana. L'unico club interessato e in grado di offrire la cifra richiesta ad oggi è il Lille, che ha avviato i contatti e spera di chiudere l'acquisto entro la settimana.