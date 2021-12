Anche l'Atalanta si iscrive alle pretendenti di Luca Moro, attaccante di proprietà del Padova ma in prestito al Catania che sta disputando una straordinaria stagione. Come riportato da TuttoC.com i bergamaschi sfrutterebbero gli ottimi rapporti con l'agente del giocatore Beppe Riso per battere la folta concorrenza, in particolare del Monza che da tempo ha messo gli occhi su di lui.