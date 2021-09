Il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler ha parlato a fine partita, l'1 a 0 rifilato allo Young Boys, ai microfoni di Sky: "Secondo me abbiamo meritato di vincere, senza dubbio. Era una partita dura, non era facile trovare spazi".



IL MILAN- "Nel secondo tempo siamo usciti con più velocità, abbiamo creato più occasioni. Quando abbiamo visto il sorteggio, abbiamo visto che era un gruppo equilibrato, se vinci in casa è tanta roba. Abbiamo meritato i tre punti, siamo messi bene. Il Manchester è uno squadrone ma ha perso con lo Young Boys, può succedere qualsiasi cosa. Possiamo vincere con tutti. Il Milan? E' partito fortissimo, mi piace come giocano e peccato non abbiano vinto ieri. Domenica sarà difficile ma con tutto il rispetto, giocheremo in casa e vogliamo vincere: anche noi abbiamo un bel gioco. Finalmente è tornato il tifo, gli abbiamo regalato i tre punti e siamo contenti”.