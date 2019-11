Una partita storica attende i nerazzurri dell'Atalanta, che domani alle 21 giocheranno contro i campioni del Manchester City. Remo Freuler ha affiancato mister Gasperini in conferenza stampa nella sala dello stadio Meazza: "I nostri tifosi sono devastanti, vengono da ogni parte perché poi Milano è vicino e sono incredibili".



LIVERPOOL ALLE PORTE- "Il City ha 23-24 giocatori molto forti, possono giocare contro tutti, loro vogliono qualificarsi il prima possibile e non penseranno già alla gara contro il Liverpool".



MANCHESTER CITY- "Hanno tutti qualità i giocatori del City, sono tutti veloci, hanno una tecnica molto alta, devi stare attento tutti i 90' perché altrimenti ti passano la palla anche dentro le orecchie".



RIMANERE DENTRO -"Noi le prime tre partite non abbiamo fatto le cose giuste, ne abbiamo ancora tre da giocare partendo da domani,vogliamo fare punti e risultati per rimanere dentro".