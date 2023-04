Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match casalingo con il Bologna: "Il campionato è sempre più equilibrato, dove tante squadre possono togliere punti. E' una fase difficile, ma anche entusiasmante con risultati spesso impensati. Ogni partita è difficile, affrontiamo questo periodo in una buona posizione di classifica. Se vinciamo oggi, facciamo un grosso passo in avanti. Champions? 10 partite sono tante. La concentrazione deve essere gara per gara. Scelte in attacco? Tutti quanti hanno avuto modo di giocare. Con le 5 sostituzioni il calcio è cambiato, ci sono molti cambi durante le gare. Motta? Lo conosco bene: ha conoscenza totale del calcio, a La Spezia ha fatto bene e si sta ripetendo a Bologna. E' destinato a panchine importanti".