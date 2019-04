Ecco le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina: "Bellissima serata, traguardo fantastico. Sarà importante vincere la finale, ma arrivare qui era già ciò che volevamo. L'abbiamo cercata a tutti i costi, anche faticando, contro una Fiorentina molto forte. A maggior ragione, complimenti ai ragazzi, che hanno saputo tirare fuori il massimo. Ilicic? Contiamo di recuperarlo prima possibile. Di sicuro ora in attacco non si dovrà perdere nessuno. Qualcuno ha pagato la partita contro il Napoli, giocata su un campo durissimo. Nel primo quarto d'ora, pur essendo schierati, ci siamo staccati troppo e abbiamo incassato il gol. Poi eravamo costretti a giocare meglio e l'abbiamo fatto, costruendo con continuità e riuscendo a vincere. Ora anche in campionato ci giochiamo qualcosa di importantissimo, a partire da Udine. In città c'è un clima fantastico, ed è bellissimo arrivare in Europa per 3 anni di fila. MEGLIO LA CHAMPIONS O LA COPPA ITALIA? - Non si può scegliere, pensiamo a fare meglio possibile su entrambi i fronti. Gollini? Pensavo di partire con lui titolare fin da subito, ma non aveva ancora giocato in Serie A con continuità. Le sue prestazioni sono state altalenanti e per un po' ho preferito Berisha, titolare negli ultimi 2 anni. Ma quando è tornato, Gollini si è dimostrato all'altezza. Stanchezza o braccino corto? Superata stasera, andiamo dritti fino al traguardo. Adesso sono tutte partiti difficili, ma da qui alla finale abbiamo il tempo per prepararci al meglio. Abbiamo il diritto di giocarci le nostre chance in campionato." La Dea affronterà in finale la Lazio, vittoriosa nell'altra semifinale contro il Milan.