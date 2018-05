Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia del match all’Olimpico contro la Lazio, fa il punto sugli infortunati: “Petagna sta male, si è fermato, non c’è, farà l’intervento il prima possibile. Fermi anche Spinazzola e Rizzo fino alla fine del campionato. Melegoni e Bastoni riprenderanno la prossima settimana, voglio inserirli perché nella Primavera stanno facendo una stagione importante".



FORMAZIONE- “Sono preoccupato per Cristante e Freuler diffidati, poi abbiamo il Milan in casa. Rinunciare a Freuler e Cristante per come stanno giocando adesso però è difficile. Fa parte del gioco ma bisogna stare attenti. Ci muoviamo tra un paio di soluzioni quindi il tridente con Gomez-Ilicic-Barrow lo sto valutando. Che poi ci sia Cristante dietro o no lo deciderò all’ultimo. Palomino o Mancini? Mancini è in diffida e si è allenato un po’ meno”.



LAZIO- “La partita all’andata è stata una delle più belle del nostro campionato. I risultati conteranno di più adesso, rispetto all’andata. Immobile assente? La Lazio ha delle alternative, ha Caicedo, è una grande squadra, ha tanti giocatori importanti, è forte e vuole la Champions, così come noi l’Europa League. Una partita che dobbiamo affrontare da subito come una finale. Bisogna valutare gli andamenti della partita e essere forti sugli episodi. Sono state tutte partite equilibrate con la Lazio, partite giocate e difficili da vincere, poi quest’anno la Lazio si è ulteriormente rinforzata, anche Milinkovic ha fatto un sacco di gol”.



MILAN- “La parola gestire nelle partite di calcio fai fatica a utilizzarla, non bisogna fermarsi, anche domenica scorsa il Genoa rischiava di recuperarci, noi dobbiamo giocare secondo le nostre possibilità. La Lazio ha fatto bene sempre e noi dobbiamo dare il massimo, facendo un risultato importante è quasi fatta, abbiamo un piccolo vantaggio ma nelle ultime tre partite bisogna dare il massimo sempre, senza fare conti. Che col Milan sarà decisiva è facile da immaginare, indipendentemente dal risultato di domani: ma un conto sarà arrivarci davanti, un conto dietro”.