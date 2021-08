Era ormai a un passo dal Benevento Enrico Delprato, centrocampista e difensore dell'Atalanta che ha già totalizzato 59 presenze tra Livorno e Reggina in Serie B, ma il tecnico nerazzurro ha fermato tutto nonostante le visite mediche già programmate.



Schierato ieri nell'amichevole contro il Pordenone al Gewiss Stadium, il classe 1999 potrebbe rimanere a Bergamo per volontà di mister Gasp: la sua duttilità, può giocare sia sulla mediana che sull'esterno e come destro della difesa a tre, può tornare utile nel triplice impegno degli orobici. Il Benevento attende alla porta, vuole il ragazzo cresciuto nel vivaio della Dea in prestito secco.