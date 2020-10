al triplice fischio ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria esterna della sua squadra contro il Crotone, 1-2 allo Scida, a -3 dal:“. Quel gol di Simy ha riaperto la partita, che è stata comunque in controllo. Non siamo stati in grado di chiuderla”.“Vedremo da domani chi si potrà recuperare, TSperiamo di poter recuperare qualcuno per il Liverpool. Non so chi ci sarà, oggi abbiamo fatto la partita e il risultato ci sta tutto. C’è rammarico per avere sofferto un po’, sotto il profilo del risultato. I calciatori hanno patito un po’ il caldo”.“Il primo tempo di Muriel mi è piaciuto molto, ha fatto due ottimi gol e ha avuto altre occasioni importanti. Jgli manca velocità che altre volte ha dimostrato. Lo vedremo col Liverpool? Fatemi decidere (ride, ndr)”.“Malinovskyi ha i suoi spazi e sta giocando con continuità, a volte dall’inizio o a gara in corso.Sono arrivati in un campionato nuovo, per adesso li vedo a gara in corso come parte integrante della squadra”.“Più importante l’Inter o il Liverpool? Sicuramente quella immediata di martedì e poi in Champions c’è una possibilità di recupero limitata. Sarà una sfida di grande valore ai fini della classifica, loro hanno vinto ad Amsterdam. Il risultato di martedì non è determinante ma molto importante, mentre in campionato si può rimediare a qualche passo falso. Il fascino della Champions è straordinario, il nostro grande rammarico è giocarle senza pubblico. Immagino l’attesa che ci sarebbe stata a Bergamo con i tifosi, la gente sarebbe salita sui tetti…”“Klopp è un riferimento, per me ma per tutti gli allenatori. Ha fatto bene fin dai tempi del Borussia Dortmund, le sue squadre giocano un calcio affascinante”.