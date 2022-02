L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha dichiarato dopo la vittoria per 3-0 sul campo dell'Olympiacos in Europa League: "Non era facile perché giocavamo in un ambiente molto caldo, ma abbiamo fatto una buona gara. Si tratta di un buon risultato, grazie al quale andiamo avanti in una competizione che vogliamo onorare e ritroviamo slancio anche per il campionato. Negli ultimi dieci giorni sono successe cose troppo difficili per noi da rimediare e quindi ne abbiamo sofferto un po' in classifica, ma siamo ancora lì. Speriamo di recuperare qualche elemento,



"Malinovskyi sta vivendo un momento particolare, oggi gli ho chiesto se se la sentiva di giocare perché ha la famiglia in Ucraina. Il calcio non può risolvere i problemi del mondo, però può dare un piccolo contributo per far sentire tutti più vicini. Sono contento per la sua doppietta".