Candidato alla vittoria al Gran Galà del Calcio come allenatore dell'anno, Gian Piero Gasperini ha così parlato a Sky Sport: "È un premio molto prestigioso, anche per quelli che lo votano. Vediamo che succede questa sera, siamo qui e aspettiamo. Però devo dire che già essere qui è tanto. Tanta Atalanta? Frutto di una stagione clamorosa, ma anche di quelle precedenti, in un processo di crescita che ci ha portato a questa serata. Siamo determinati. Abbiamo grande rispetto degli avversari ma anche grande ambizione. Vogliamo ripeterci".



GOMEZ - "Fuori dalla top 11? Mah, lui partecipa al Pallone d'Oro. Scherzi a parte, è un grande a prescindere. In queste cose dipende da tanti incastri. E poi non si capisce se è un attaccante, un centrocampista o un esterno, è diventato un tuttofare. Basta che non lo portate via da Bergamo".



CITY - "Tifare per loro in Champions? Dobbiamo essere positivi in tutto. E per quanto riguarda lo Shakhtar, è una squadra che all'andata ci ha fatto capire il loro valore. Però per noi è un'opportunità incredibile, cercheremo di giocare al meglio la Champions. Il City va in un ambiente difficile, senza motivazioni, ma le grandi squadre non ci stanno mai a perdere. Shakhtar? È l'unica partita su cui abbiamo del rammarico. Però devo dire che così abbiamo un risultato solo, senza pensieri sul passato: dobbiamo cercare di fare un'impresa e andremo in campo così".



FUTURO - "Io in una squadra che lotta per il titolo? Quelle che lottano per lo scudetto sono veramente poche. Intanto sto molto bene così, cerchiamo di avere più successo possibile con l'Atalanta e di continuare così. È un ambiente che mi ha valorizzato al massimo, poi il futuro si vedrà".