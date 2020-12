alla vigilia della gara contro l’Udinese in programma alle 15 al Friuli, ha annunciato ai giornalisti invitati a Zingonia: “e perDopo la divergenza emersa tra l’allenatore nerazzurro e il capitano dei bergamaschi Papu Gomez verso la fine del premio tempo della gara tra Atalanta e Midtjylland-il numero 10 ha detto di no al cambio di posizione sulla destra richiestogli da Gasp-il tecnico ha precisato: “, almeno 190 volte, i, credo che continuerà a fare benissimo a Bergamo fin quando vorrà continuare la sua carriera.La squadra deve sapere che deve essere tutelata, scende in campo chi gioca meglio, sotto tutti gli aspetti. Per me è sempre stato straordinario lui perché giocava davanti, poi in mezzo, poi a destra, poi a sinistra, è un giocatore incredibile finora sotto questo aspetto e ha una forza notevole."Le soluzioni per segnare di più le dobbiamo trovare in campo, sicuramentesoffriamo troppo per una uestione di condizione, stiamo valutando una soluzione per proteggere di più il centrocampo.Recuperiamoe ha fatto il primo allenamento ieri, si è fermatoPasalic ancora no, Lammers è recuperato e così anche"Si tratta di una squadra che arriva da buona partite dopo una stagione difficile e complicata,e ha giocatori importanti. Come squadra stanno passando un buon momento. A"Noi abbiamo perso punti nelle ultime sei partite, abbiamo vinto una volta, con Crotone Sampdoria, Spezia, poi Inter, Udinese,La squadra ha fatto quello che poteva, non abbiamo mai fatto mancare la voglia di fare risultato. E' una partita importante ma non decisiva, vi dico che lma andare avanti sarebbe un successo. Due anni fa in Europa League avevamo 15mila persone a Reggio Emilia con entusiasmo, superare il girone era stato un traguardo e noi siamo già alla seocnda fase adesso, male che vada.poi penserò alla partiota di Amsterdam, ma non è stato cpsì diverso dalle altre volte. Finora hanno giocato tutti, anche Piccini, penso di avere in qualche modo utilizzato tutti"."Abbiamo avuto un ottimo momento in partenza, adesso facciamo fatica, le situazioni le vediamo durante la gara, questo è un campionato complicato, i numeri non sono così negativi, mi sono stufato di guardare il passato.di tanto, ma ora sono realtà avanzatissime. Noi dobbiamo cercare di giocare il meglio possibilema c'è disponibilità e voglia di fare"."Credo sia un problema di tutte le squadre, giocando così tante gare ravvicinate sono stati creati più infortuni un po' a tutti,ilpiù lunghi de Roon e Gosens, il resto tutto breve ma giocando ogni due/tre giorni diventa dura. Poi siamo andati dentro in questo Covid con combinazioni di giocatori che giocano nello stesso ruolo.Tolto l'anno scorso, è la squadra che comunue ha fatto più punti, siamo dentro a una Champions anomala.Romero, Palomino e Djimsiti, de Roon, Pessina, Hateboer, stanno facendo delle belel gare, stanno bene. Le partite sono difficili e complicate".ma lui sul colletto ha scritto 'la maglia sudata sempre' e questo aspetto ce l'ha ancora. L'altra sera abbiamo conquistato un punto fondamentale. Non abbiamo mai pensato di vincerle tutte, anche nelle gare più sofferte ci abbiamo sempre creduto. Non sappiamo le opinioni della gente, non hai nemmeno il peso della loro contentezza o meno. Negli scritti si va sempre un po' più oltre, un po' più duri. Non è una situazione facile da gestire ma io non sono scontento della stagione, anzi.