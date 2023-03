Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli:



"Noi abbiamo fatto la nostra gara, che doveva essere difensiva, abbiamo sbagliato qualche ripartenza e qualche passaggio ma la prova è buona. Quello che ha cambiato la partita è stata la giocata di Kvaratskhelia, stavamo annusando la possibilità di portare punti a casa. Abbiamo giocato bene in difesa, loro non hanno avuto tante occasioni nel primo tempo, solo una regalata da noi".



MURIEL-ZAPATA - "Ho avuto risposte positive da tanti giocatori che rappresentano il DNA di questa squadra, non solo loro. Questo va trasmesso anche al resto dei ragazzi".



STAGIONE - "Abbiamo 11-12 partite, sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto anche se abbiamo perso dei punti strada facendo, stasera abbiamo giocato con i primi della classe con dignità e coraggio. Possiamo chiudere in maniera soddisfacente".



HOJLUND E LOOKMAN - "Per Rasmus era difficile stasera, gli avversari sono forti. Zapata ha fatto bene, Hojlund e Lookman possono trovare difficoltà a volte, hanno dato un contributo enorme in passato e il giudizio non cambia se una partita va male".