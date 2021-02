intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Sampdoria, è tornato sulla gara giocata dai suoi contro il Real Madrid: "Mercoledì è stata una partita. Abbiamo difeso in modo ordinato ed efficace, senza concedere occasioni eclatanti al Real Madrid: in quelle condizioni. Eravamo in 10 come contro la Lazio nel quarto di Coppa Italia. Peccato per il gol preso nel finale”.“S'è già detto molto di Atalanta-Real Madrid:ma metteremo in campo tutto ciò che abbiamo e ci proviamo. C'è tempo per pensarci. Sulla partita con la Sampdoria, importante per il campionato, potrebbe avere un effetto inatteso:Mercoledì c'è il Crotone, poi ci sarà più stacco e più possibilità di recupero”.Volevamo giocare e dare fastidio al Real, volevamo confrontarci con lo spirito con cui affrontiamo la Champions League. InvecePunto e a capo, ripartiamo”.“Ho mille difetti ma ogni volta resetto, non ricordo l'arbitro di solito.fanno finta di non sentire quando vogliono, poi magari s'inalberano.La Samp è una squadra che appartiene a una fascia di classificacome Verona, Genoa, Spezia, Bologna e Udinese. Sono compagini con cui non abbiamo avuto un ruolino di marcia ideale. Si tratta comunque di sfide complicate per tutti.tra domenica e mercoledì ci buttiamo con tutte le nostre possibilità”.“Ilicic deve star bene,Deve riuscire a completare gli allenamenti per rientrare in squadra e dare il suo contributo. Mal'Atalanta sta andando avanti forte anche senza, con giocatori di grande mentalità e attaccamento. Siamo in gruppo, le vittorie con Cagliari e Napoli ci hanno messo in una buona posizione: globalmente è una squadra tosta, che reagisce.non come sconfitta dolorosa.perché non ha toccato Duvan. L'ho rivista in televisione”.“L'assenza del pubblico toglie una componente fondamentale al derby di Genova, che lì conta molto. La Sampdoria però ci penserà da lunedì. Non lo farà mentre gioca con noi. C'è una grande voglia di calcio. Percepiamo l'entusiasmo, la sofferenza,. L'altra sera è stata un'esplosione, il discorso va oltre il calcio. Bisogna metterci tutti quanti a disposizione per risolvere una situazione che si trascina da tanti mesi”.“Ibra a Sanremo? In spogliatoio c'è qualcuno cheAnch'io ho cantato lì. Lo spettacolo è spettacolo, il calcio è calcio.Ha uno spessore morale altissimo: sotto questo aspetto la squadra è forte e luiper aver lasciato la squadra in dieci. La sua mortificazione era più forte per l'inferiorità numerica che per non poter partecipare al ritorno”.“Dalla tribuna qualunque suggerimento e variazione sonoAlla squadra arrivano lo stesso. Col Napoli abbiamo fatto un po' di casino nel cambio tattico: la differenza è che magari dura trenta secondi in più.“Stiamo ricevendo tanti complimenti, da Sacchi al ct del Belgio., la rivalità di chi vorrebbe fare come noi. Se riusciamo a ripeterci significa che qualcosa di buono stiamo facendo”.Ma ioe lasciar fare a loro: gli accorgimenti li trovano da soli. Dopo il rosso a Freuler volevo cambiare subito, poiUn segno di maturità, una bella evoluzione: dovevo togliere uno dei due, se Zapata non si fosse fatto male sarebbero andati avanti così. Luis copriva una zona di campo che ci consentiva di difendere al meglio”.