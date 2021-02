Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta oggi in tribuna per squalifica, parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la Sampdoria: "La Samp all'inizio ha fatto qualcosa in più, poi è uscita la nostra qualità. Abbiamo ottenuto un risultato importante, contor una squadra difficile, in un campionato equilibrato. Ora siampo di nuovo posizione in una posizione di classifica importante".



Su Ilicic: "In settimana l'ho ignorato, e lui oggi è entrato bene. Se si è offeso con me? Ma no, Ilic è un buono. Lui deve star bene, ha sempre avuto alti e bassi, sono convinto che ci darà una grande mano nella fase finale della stagione".



Sul match visto dalla tribuna: "Vedere dall'alto la partita, dal punto di vista tattico è perfetto. Di negativo c'è che manca l'immediatezza del suggerimento, e la mancanza del tipo di suggerimento giusto".



Sul Real Madrid: "Vogliamo far bene al ritorni, sperare di andare là e fare bene. Magari noi in undici contro dieci stavolta (ride, ndr)".