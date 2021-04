ore 20.45), racconta dello stato di forma dei nerazzurri dopo la vittoria con l’Udinese: “Penso che sia ancora abbastanza lunga, saranno importanti tutte le gare ma non decisive, è ancora presto,“Trovo che sia un campionato, è avvincente e molto bello per noi essere dentro, ci dà grande stimolo".poi qualcuno è diffidato adesso e poi non lo sarà più, non si possono fare questi calcoli”.Le soluzioni le abbiamo, ci dispiace perdere in questo modo un giocatore, purtroppo c’è stato questo problema, deve stare fermo e superare questo Covid,“E’ un giocatore che sta facendo particolarmente bene, l’ha dimostrato, la consacrazione nel campionato è avvenuta quest’anno. Con Prandelli è cresciuto, ha tirato fuori qualità ed è stato una svolta anche per il giocatore.”.Ha avuto una settimana travagliata soprattutto all’inizio,Non c’è niente di novità, sono tutte situazioni che abbiamo già provato nell’arco della gara, le abbiamo sempre provate in allenamento e, e l’abbiamo già fatto altre volte".“Mi rendo conto che nel nostro ambiente tra di noi non se ne parla mai,fa parte purtroppo della comunicazione che c’è adesso che non è così vera o magari riguardano altre persone”.“E’ una bella squadra con giocatori di valore che non è riuscita a rispettare le aspettative del campionato ma come le altre squadre che sono in quella zona della classifica, sono state coinvolte nella zona bassa, così la Fiorentina e Iachini. Eravamo andati fuori con la Coppa Italia con loro, sono sempre state partite difficili, fino a due anni fa era punto a punto con noi".In 40 giorni c’è tutto, ma tutto e niente è decisivo. La volata è partita"., ha dovuto stare fuori per il Covid e il problema addominale, ha avuto una stagione con qualche problemino fisico però è sempre stato un giocatore importante”.E' una convizione che ci ha lasciato qualcosa di positivo. Peccato per le due partite che sono state senza continuità”.- “E’ stata comunque una grande esperienza, non possiamo fare valutazioni su City e Psg,dobbiamo rimanere concentrati su quello che questo tipo di manifestazioni ci lasciano, ma possiamo migliorare noi stessi, la competizione è straordinaria”.“Sono due giocatori importanti, ma la Fiorentina ha un organico di tutto valore,“Siamo cresciuti, non solo negli scontri diretti, stiamo marciando da tempo nelle zone alte della classifica, invece è venuta a mancare un po’ la Fiorentina che era dove siamo noi adesso, ma hanno una società molto solida e forte, possono tornare presto ad essere quelli di prima.ma credo che hanno la possibilità di poter tornare a crescere”., sono quelle che hanno qualcosa in più delle altre. Il risultato contro il Napoli è la dimostrazione che non è determinante un risultato, il Napoli rimane dentro, questa