Così Gasperini ha parlato dopo la sconfitta della sua Atalanta contro il Cagliari: "L'Europa per noi è un grande successo, ma l'abbiamo trovata già la scorsa settimana. Non siamo particolarmente contenti per la sconfitta, visto che abbiamo perso solo qua e a Torino in trasferta. Ho avuto comunque delle risposte anche oggi, tutte e due le squadre oggi giocavano per qualcosa e ho avuto delle indicazioni per il futuro. Non so se abbiamo fatto una bellissima partita, sicuramente é stata buona, ma ci è mancata velocità e dopo il gol non abbiamo fatto bene. Anche il rigore calciato da Caldara non c'entrava niente, era da quando c'era Pinilla che non si sbagliava un rigore. La partita del Cagliari a Firenze ha capovolto le sue possibilità, in pratica il campionato si è deciso la settimana scorsa e questo fa capire come sia imprevedibile. Noi per il secondo anno consecutivo siamo dietro le grandissime e davanti a squadre che l'anno prossimo si attrezzeranno seriamente per migliorare. La nostra attuale posizione non ci deve far pensare di essere "arrivati", perchè altrimenti faremmo un grave errore. Barella? Mi piacerebbe allenarlo, a me piace tanto, ma protesta troppo... È sicuramente uno dei giovani che si è messo in mostra. Io al Cagliari due anni fa? Con Capozucca ho avuto sempre un ottimo rapporto, ma il Cagliari era in B e poi non ci sono stati i presupposti. Per me questo è il terzo anno in Europa e nonostante i rapporti con Filucchi e Capozucca non c'è mai stata la possibilità concreta di venire qua".