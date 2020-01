Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Parma: “Incontriamo una squadra che ha fatto particolarmente bene. Abbiamo finito l’anno con il gran risultato contro il Milan. Mancano due partite alla fine del girone d’andata, vogliamo dare continuità. In casa è un’opportunità da sfruttare, finora abbiamo fatto bene ma abbiamo sprecato qualche occasione. Possiamo migliorare i primi mesi di campionato. Il Parma è uno slalom, bisogna dribblare le difficoltà”.



SU KULUSEVSKI – “Ha un grande profilo, diventerà un giocatore molto importante per la Juventus”.



SU ZAPATA – “A gennaio tutti cercheranno di rinforzarsi. Tutti vorranno migliorare la propria rosa, per noi l’acquisto più importante sarà Duvan. Il suo recupero ci dà una spinta in più, ci darà ancora più forza”.



MERCATO – “La squadra va bene così, ha dimostrato anche con tanti impegni e con qualche defezione di saper sopperire alle difficoltà. Nell’immediato non ci sono esigenze particolari. Non so cosa offre il mercato di gennaio. In ogni caso dobbiamo pensare ad essere più forti”.



SUGLI OBIETTIVI – “Vogliamo entrare in Europa, ma sappiamo che non sarà facile. Il Napoli è subito dietro di noi, poi ci sono altre grandi squadre come Milan, Torino, Parma, Cagliari. Per i primi sei-sette posti sarà una vera battaglia. Il divario è una partita. Con una gara sei in Champions, con un’altra sei in Europa, oppure sei fuori”



SULLA FORMAZIONE – “Zapata è rientrato molto bene, in attacco ci sono Muriel, Ilicic, Malinovskyi. In questo momento non ci sono defezioni. Gollini è stato colpito dall’influenza, deciderò io se dare spazio a Sportiello”