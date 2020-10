, ha parlato alla vigilia delin programma domani alle 15 al San Paolo: “Inizia una striscia molto importante di gare, quelle della Champions sono più determinanti perché in 6 partite si decide il passaggio dei gironi, noi avremo la trasferta in Danimarca e poi in casa subito Ajax e Liverpool, in mezzo a partite di campionato e trasferte importanti, chiuderemo con l’Inter queste sette gare in venti giorni,alcuni sono arrivati prima, qualcun altro un po’ dopo,Mi sembra che stiamo tutti abbastanza bene. Sono andati un po’ bene tutti, non so se si mettevano d’accordo però sono stati bravi, la Nazionale arricchisce il giocatore".“Il Papu non è più l’attaccante in alternativa a Correa, Dybala e Messi,Il Papu è un grandissimo campione, gioca nell’Atalanta ma potrebbe giocare in qualsiasi altra squadra d’Europa e darebbe una svolta importante, per fortuna l’abbiamo noi, il suo rendimento e la capacità di giocare in modo completo in più zone del campo…può essere d’aiuto anche nella fase difensiva, poi le cose migliori le fa quando attacca. I gol fatti sono di grande qualità”., ha dimostrato di stare bene e di essere recuperato per cui farà parte della squadra, non ha un infortunio che gli impedisce il recupero atletico, non ha disperso la capacità di giocare, è disponibile. Abbiamo usatp queste settimane per recuperare Miranchuk, Pessina e Piccini, questi ultimi due non verranno ma stanno recuperando, Pessina lo avremo molto presto, anche Gollini è sulla buona strada.“Temo la forza e la qualità della squadra, ha mantenuto tutti i giocatori migliori, è una squadra che si candida ad essere protagonista del campionato. Noi dobbiamo valutare ogni gara per le caratteristiche dell’avversario e della nostra capacità di opporci ed esprimerci,"Sono venuti a salutarci ieri ma l’allenamento lo fanno oggi,poi vedremo chi giocherà”.E' una situazione che colpisce tutti quanti, il calcio non è diverso dalla vita quotidiana. Cerco di portare avanti le cose come tanti, spero che migliorino con i nostri comportamenti. Dobbiamo convivere in questa situazione.Mi schiero con quelli che vogliono fare, giocare e continuare nonostante tutto ad andare avanti e non solo per una questione economica,"Toloi è stato un caso lampo, ha un grande morale perché gli è nato il figlio, ora aspettiamo Caldara, speriamo sarà la volta che si risolverà il suo problema, poi abbiamo Sutalo,per il resto siamo a posto"."Noi giochiamo sempre in maniera propositiva, loro stanno modificando il modulo di gioco, ma sono due squadre che si conoscono bene, è una squafdra forte in attacco ed equilibrata, noi siamo nel miglior momento,"."Le partite durano 90’, è impensabile avere 90’ di supremazia, non mi ricordo il calo contro il Cagliari".bisognerebbe chiedere anche a loro se sono stati così contenti di fare questo periodo nella bolla e non giocare con le nazionali. Certo hanno potuto allenarsi come squadra e come gruppo e migliorarsi. Può essere un vantaggio ma a non giocare da settimane si perde un po’ l’abitudine alla partita, sono tutte ipotesi, le certezze si vedranno domani".Un conto è ampliare la rosa, che però è abbastanza facile, un conto potenziare la squadra. Bisognerà vedere quanti dei giocatori arrivati nuovi saranno in grado di far parte già della squadra con gli stessi risultati o meglio.il più avanti è Romero, per tutti gli altri bisognerà fare delle verifiche con gli allenamenti. Alla fine delle prossime sette partite sicuramente ci sarà una migliore possibilità di inserimento dei giocatori”.