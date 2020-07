Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Napoli: "L'Atalanta moralmente sta molto bene, siamo ripartiti con tre vittorie e questo è stato fondamentale per la classifica, il morale e per tutto quanto, ma poi dopo ogni partita bisogna resettare e ripartire da zero". Gasp aggiunge: "Il Napoli è una grande squadra, sta andando bene e dimostrando il suo valore. All'inizio della stagione era una squadra costruita per lottare per lo scudetto insieme a Juventus, Lazio e Inter. I punti sono tanti da conquistare, cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo".