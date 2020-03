Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, parla alla vigilia della sfida Champions contro il Valencia, ritorno degli ottavi di finale: “Che spirito c'è all'interno dello spogliatoio? Siamo fortemente coinvolti, ci rendiamo conto che può essere una situazione pericolosa. Non c'è la stessa percezione qui a Valencia, la cosa è notevolmente diversa. Non so se dobbiamo pensare che abbiamo avuto un eccesso di zelo noi in Italia o meno, è una situazione complessa. La settimana? Abbiamo fatto dei buonissimi allenamenti, come tutti avrei preferito giocare. Abbiamo fatto una sola partita a Lecce, dopo Valencia dovevamo giocare anche con la Lazio. Non può essere un alibi, dopo la partita in casa eravamo all'apice dell'entusiasmo. Non so come arriveremo domani, ma avremo la concentrazione per poter cercare di passare il turno”.