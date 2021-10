Gian Piero Gasperini non era in panchina per squalifica, ma si gode il successo della sua Atalanta sul campo della Sampdoria e a fine partita commenta a Dazn: "Il calcio di punizione della Samp al 90'? Normale che se la partita resta aperta si verificano queste situazioni. La percentuale di gol realizzati così è molto bassa, domenica purtroppo ci è costato tre punti ma oggi abbiamo segnato in ripartenza".



PELO NELL'UOMO - "No, siamo stati bravi. Abbiamo preso gol presto e la partita poteva mettersi male, ma la reazione al gol preso è stata di qualità. Si è andati in vantaggio, non è facile ribaltare così queste partite. Nella ripresa abbiamo sprecato le possibilità di chiudere. Risaltano i centrocampisti, ma anche chi ha giocato domani ha fatto bene".



ESTERNI JOLLY - "Hateboer è un destro, ha un po' la stampella a sinistra. Maehle e Zappacosta giocano bene su entrambe le fasce. Ho tante alternative diverse".



INFORTUNIO PALOMINO - "Speriamo di recuperare Demiral e Toloi che ormai sono molto vicini, non abbiamo rischiato oggi ma speriamo siano pronti per sabato. Palomino era diffidato e sarebbe stato comunque fuori la prossima. Non riposa mai, speriamo non sia un infortunio lungo".



DE ROON - "E' il nostro fact totum, dove lo metti gioca. Ma un po' tutti di questo gruppo. Se proprio devo citare qualcuno citerei i più giovani, Lovato e Scalvini, entrato bene nel secondo tempo con personalità. Per me sono risorse fondamentali".