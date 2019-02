Altra vittoria per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha parlato a Sky Sport dopo l'1-0 sul Cagliari: "È una grandissima vittoria, diversa dalle altre. Tecnicamente abbiamo giocato meno bene, contro una squadra chiusa, con qualche fallo di troppo ma abbiamo tenuto il campo. Sono gare che fanno classifica, l'abbiamo controllata e difesa bene; è una prestazione di maturità. Siamo a un punto dalla Champions? Andiamo avanti alla giornata, la classifica è molto buona ma ci sono tante squadre in pochissimi punti. È ancora presto, ma è indubbio che ogni prova di questo genere sia un valore aggiunto e ci dia consapevolezza. Noi senza Coppe? Abbiamo la Coppa Italia, è un vantaggio non avere l'Europa. Quando giochi tante partite puoi perdere giocatori, ma così riusciamo a recuperare bene".