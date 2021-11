Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky prima del match contro il Venezia: “Mi fa piacere essere un riferimento per i colleghi giovani. Abbiamo un campionato equilibrato, in cui anche le squadre come il Venezia giocano un calcio più propositivo rispetto ad altri anni e quindi è più difficile. Il Venezia ha fatto ottimi risultati, è una squadra organizzata e non rinuncia ad attaccare con molti uomini. Dovremo fare una partita attenta per cercare di vincere. Noi vogliamo fare sempre il nostro tipo di calcio, ma talvolta gli avversari ce lo impediscono e soprattutto quando davanti ci sono squadre come la Juventus. Lo spirito deve essere sempre quello di andare a chiudere la partita. Napoli? Per adesso pensiamo a stasera. Indubbiamente abbiamo un retropensiero sul Villarreal, perché è una gara da dentro o fuori”.