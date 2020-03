Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo il 7-2 contro il Lecce: “Devo dire che questo aspetto dei gol è quello che ci inorgoglisce di più. Sembrava incanalata oggi nel migliore dei modi, poi eravamo sul 2-2. Questa è una squadra che continua a fare il suo gioco però, il 3-2 è frutto di una giocata straordinaria tra Ilicic e il Papu. Tolgo il Papu e Ilicic, metto Malinovskyi e Muriel che vogliono segnare e giustamente farsi vedere e nascono queste partite. Venire a giocare a Lecce non è facile, in casa hanno fatto ottime partite, erano in un ottimo momento. Vogliamo mantenere il vantaggio e allungare, ripetere almeno il girone d’andata, così da avere la Champions per il prossimo anno. Ci distraiamo quando andiamo in vantaggio, quando il risultato sembra già acquisito, poi è sempre faticoso porre rimedio. Quando crediamo di poter addormentare la partita, ma poi va giocato ancora tanto, succede così. Per contro abbiamo grande capacità di ripartire con le nostre conoscenze migliori. Vincere il campionato con tutti questi gol? Tante partite sono finite in goleada, forse ne perdiamo qualcuna di troppo per lo scudetto, servono 85/90 punti. Io cerco di portarla sempre un po’ più in su e ci stiamo riuscendo. Juventus, Inter, Lazio e Napoli hanno un fattore campo superiore al momento per la corsa scudetto. Muriel? È un giocatore che quando si è in vantaggio è micidiale. Quando sei in vantaggio ti ammazza, in contropiede, è un titolare da vantaggio”.