In meno di tre ore sono andati a ruba tutti i biglietti destinati ai tifosi dell'Atalanta per la gara contro la Juve, la finale di Coppa Italia che andrà in scena domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21.



Sul circuito Vivaticket alle 11 si è formata subito una lunga coda e già a mezzogiorno la maggior parte degli ambiti biglietti- si tratta della prima partita a porte semi-aperte- erano stati acquistati. L'ultimo tagliato è stato venduto poco dopo le 14. La vendita era riservata solo agli abbonati del 2019/2020.