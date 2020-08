"Starò fuori per poco meno di due mesi" aveva scritto il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini lo scorso 8 agosto sulla sua pagina Instagram: tornare la prima settimana di ottobre significava lasciare allo scoperto i pali nerazzurri solamente le prime tre-quattro partite. E allora sarebbe entrato in gioco Marco Sportiello, che tanto in serie A quanto in Champions ha dimostrato il suo valore dando prova di grande affidabilità.



URGE UN SOSTITUTO- Adesso però le cose potrebbero cambiare perché, come riporta La Gazzetta dello Sport, quei due mesi di stop potrebbero prolungarsi e il portiere rapper di Poggio Renatico potrebbe impiegare di più (novembre inoltrato?) a recuperare dalla lesione subtotale del crociato posteriore e rientrare in piena forma. Per questo si fa strada nuovamente l'idea di avanzare una trattativa per Mattia Perin, il portiere bianconero reduce dal prestito semestrale al Genoa. Daniele Faggiano lo rivorrebbe in rossoblù ma mister Gian Piero Gasperini non molla la presa.