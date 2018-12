Al classico appuntamento del mercoledì sera per firmare foto e scattare autografi ai propri fan nerazzurri all’Atalanta Store del centro cittadino questa volta si è presentato un acclamatissimo Papu Gomez, capitano dell’Atalanta, che ha parlato della prossima avversaria dei bergamaschi: “Contro la Lazio sarà una partita bella e tirata, perché puntiamo entrambi all'Europa League ma finora non abbiamo dato continuità ai risultati. A Udine si è visto il vero Zapata, credo che Duvan abbia avuto bisogno di tempo per adattarsi al gioco di Gasperini. Lunedì rientra Ilicic dalla squalifica: sia chiaro che sono io a dover aiutare lui a segnare e non il contrario. Nessuno tranne me in questo momento può fare quello che faceva Cristante, ci hanno provato in tanti ma io sono l'unico candidato. Adesso faccio gioco e creo occasioni più che concludere, anche perché contro squadre molto chiuse trovare spazi per sé dietro le punte è difficile. Non resta che aprirli agli altri e badare anche alla fase difensiva aiutando il centrocampo, il compito più impegnativo perché mi allontana dalla porta. Interessamento della Lazio? Sì, ma non ho mai detto di sì”.