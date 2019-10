Il capitano dell'Atalanta Alejandro Gomez parla a Sky Sport all'intervallo della sfida con la Lazio: "Questa volta ho iniziato più centrocampista che trequartista, l'idea è abbassarmi per fare gioco e poi inserirmi, come è successo sul gol. L'idea è continuare ad attaccare e aggredire, se non lo facciamo siamo una squadra normale. La nostra forza è avere gente tecnica e mettere molta intensità e pressione".