Il capitano dell'Atalanta Papu Gomez ha parlato a Sky Sport dopo la netta vittoria in Champions League sul Valencia: "Sapevamo dove colpire e come giocare la partita perché l’avevamo preparata molto bene in settimana, era una partita simile a quella giocata contro la Roma e avevamo le idee chiare di come muoverci dentro il campo. Abbiamo concretizzato le occasioni da gol create e credo sia un risultato molto buono. Tutta questa gente che ci ha seguito è qualcosa di straordinario e sicuramente rimarrà nella storia. Gol subito? A volte la squadra esagera a voler giocare palla e ci prendiamo troppi rischi, non ci voleva questo gol ma andiamo a Valencia con un margine di vantaggio importante".