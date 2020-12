Esito negativo e sospiro di sollievo per l'Atalanta, il cui giro di tamponi effettuato ieri ha evidenziato l'assenza di casi positivi al Covid-19. Anche l’esterno sinistro Robin Gosens, a cui sabato era stata rilevata una positività, è risultato negativo.



DECIDE L'ATS- Purtroppo però, come fa notare La Gazzetta dello Sport, questo potrebbe non bastare per vedere il tedesco in campo contro l'Ajax: l'ala sinistra infatti avrebbe bisogno di una certificazione di falsa positività dell’Ats per prendere parte al match, cosa tutt’altro che scontata. In caso contrario, Gosens dovrà restare in isolamento per dieci giorni, saltando così la gara decisiva per il futuro in Champions della Dea all’Amsterdam Arena.