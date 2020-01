Guai in vista con la fine della settimana per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Lunedì sera ospiterà la Spal al Gewiss Stadium ma forse dovrà fare a meno di due titolarissimi. Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, Castagne non è ancora tornato in gruppo per il fastidio al ginocchio sinistro. Anche il capitano, dopo la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, è KO: Alejandro Gomez ha sostenuto l'allenamento a parte per un problema alla caviglia destra rilevato nelle ultime ore.



Regolarmente in gruppo, invece, Marten De Roon, che ieri aveva svolto lavoro differenziato.